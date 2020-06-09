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В ВОЗ призвали москвичей сохранять респираторный этикет 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
ВОЗ напомнила москвичам о респираторном этикете
Фото: ергей Лантюхов/NEWS.ru
После снятия ограничений москвичи должны продолжать соблюдать респираторный этикет и правила гигиены. Именно поведение граждан Москвы будет определять дальнейшее развитие эпидемии, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
В случае ослабления ограничительных мер необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтверждённые случаи и отслеживать все контакты, — сказала Вуйнович в интервью «Интерфаксу».
По её словам, снижение заболеваемости происходит благодаря жёстким мерам, которые принимают страны для прекращения передачи вируса.
Представитель ВОЗ также отметила, что власти Москвы с самого начала эпидемии предпринимали комплекс мер, позволивших замедлить распространение вируса.
8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.
Как ранее писал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что рад отмене в Москве с 9 июня ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
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Комментарии
Новости Москвы , Общество , Мелита Вуйнович , Сергей Собянин , Федот Тумусов , ВОЗ , Госдума , Правительство Москвы , Интерфакс
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