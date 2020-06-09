ВОЗ напомнила москвичам о респираторном этикете

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В случае ослабления ограничительных мер необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтверждённые случаи и отслеживать все контакты, — сказала Вуйнович в интервью «Интерфаксу».

По её словам, снижение заболеваемости происходит благодаря жёстким мерам, которые принимают страны для прекращения передачи вируса.

Представитель ВОЗ также отметила, что власти Москвы с самого начала эпидемии предпринимали комплекс мер, позволивших замедлить распространение вируса.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.