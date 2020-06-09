В ОТ снова можно пользоваться картой москвича

Если за период самоизоляции срок действия карты истек, то нужно будет получить новую.

Карты москвича, которые выдаются жителям столицы, имеющим право на получение мер социальной поддержки, заработали с 9 июня. Правом бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте смогут воспользоваться все держатели карт, включая студентов, школьников и людей пенсионного возраста. Это связано со смягчением ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня снят режим обязательной самоизоляции, отменены цифровые пропуска и графики прогулок.

«На сегодняшний день около пяти миллионов горожан являются держателями карт москвича, и с 9 июня те из них, у кого есть право на льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте, вновь могут им воспользоваться. Для этого не нужно куда-либо обращаться — все процессы разблокировки пройдут в автоматическом режиме», — сообщил Иван Бутурлин, генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Департамента информационных технологий Москвы.

Если за период самоизоляции срок действия карты москвича истек, то пользователю нужно обратиться в ближайший центр госуслуг или подать заявку на портале mos.ru. Срок оформления новой карты составляет до 30 дней, и на этот период выдадут временный единый социальный билет для льготного проезда. Москвичи пенсионного и предпенсионного возраста могут этого не делать — выпуск их карт производится автоматически. То же самое касается и граждан, чья льгота не требует подтверждения. Получить новую карту можно в ближайшем центре госуслуг за 10 дней до истечения срока действия, который указан на одной из сторон карты.

Помимо этого, с 12 июня учащиеся и студенты смогут восстановить срок действия неиспользованных льготных проездных билетов на общественный транспорт без лимита поездок на месяц и на три месяца. В случае перевыпуска надо обратиться в один из сервисных центров «Московский транспорт».

Если нужна дополнительная информация, можно позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54.

Именная пластиковая карта москвича служит персональным электронным ключом к городской инфраструктуре. Ее можно использовать для проезда по Москве и области. С помощью нее удобнее и безопаснее получать пенсии, стипендии, субсидии, пособия, городские социальные выплаты и собственные средства. Также она помогает оплачивать различные услуги, рассчитываться за товары в магазинах. А в городских поликлиниках она используется наравне с полисом обязательного медицинского страхования.