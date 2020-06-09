Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В общественном транспорте снова можно пользоваться картой москвича 

Mos.ru 43 минуты назад
В ОТ снова можно пользоваться картой москвича
Фото: mos.ru. Евгений Самарин
Если за период самоизоляции срок действия карты истек, то нужно будет получить новую.
Карты москвича, которые выдаются жителям столицы, имеющим право на получение мер социальной поддержки, заработали с 9 июня. Правом бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте смогут воспользоваться все держатели карт, включая студентов, школьников и людей пенсионного возраста. Это связано со смягчением ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня снят режим обязательной самоизоляции, отменены цифровые пропуска и графики прогулок.
«На сегодняшний день около пяти миллионов горожан являются держателями карт москвича, и с 9 июня те из них, у кого есть право на льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте, вновь могут им воспользоваться. Для этого не нужно куда-либо обращаться — все процессы разблокировки пройдут в автоматическом режиме», — сообщил Иван Бутурлин, генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Департамента информационных технологий Москвы.
Если за период самоизоляции срок действия карты москвича истек, то пользователю нужно обратиться в ближайший центр госуслуг или подать заявку на портале mos.ru. Срок оформления новой карты составляет до 30 дней, и на этот период выдадут временный единый социальный билет для льготного проезда. Москвичи пенсионного и предпенсионного возраста могут этого не делать — выпуск их карт производится автоматически. То же самое касается и граждан, чья льгота не требует подтверждения. Получить новую карту можно в ближайшем центре госуслуг за 10 дней до истечения срока действия, который указан на одной из сторон карты.
Помимо этого, с 12 июня учащиеся и студенты смогут восстановить срок действия неиспользованных льготных проездных билетов на общественный транспорт без лимита поездок на месяц и на три месяца. В случае перевыпуска надо обратиться в один из сервисных центров «Московский транспорт».
Если нужна дополнительная информация, можно позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54.
Именная пластиковая карта москвича служит персональным электронным ключом к городской инфраструктуре. Ее можно использовать для проезда по Москве и области. С помощью нее удобнее и безопаснее получать пенсии, стипендии, субсидии, пособия, городские социальные выплаты и собственные средства. Также она помогает оплачивать различные услуги, рассчитываться за товары в магазинах. А в городских поликлиниках она используется наравне с полисом обязательного медицинского страхования.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Mos.ru: последние новости
В Москве отменят цифровые пропуска В Москве отменят цифровые пропуска Режим самоизоляции в столице будет отменен со вторника Режим самоизоляции в столице будет отменен со вторника Москва составит график дальнейшего снятия ограничений Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Комментарии
Новости Москвы , Иван Бутурлин , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Видео
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение