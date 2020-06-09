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Москвичам предложили обустроить велопрокаты в городе 

Мослента и ещё 1 1 час назад
Москвичам предложили обустроить велопрокаты в городе
Фото: АГН «Москва»
Жителям Москвы предложили поучастовать в обустройстве новых велосипедных зон, направив свои идеи в Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом РИАМО рассказал руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Он отметил, что в связи со снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, люди чаще станут пользоваться велопрокатом, и сейчас прорабатываются варианты развития велосипедной инфраструктуры. Ликсутов призвал граждан отправлять свои предложения по этому поводу либо по электронному адресу koordinator-codd@transport.mos.ru, либо при помощи поста в социальных сетях под хештегом #цоддвработу.
Руководитель департамента рассказал, что сейчас для велосипедистов в Москве планируют организовать безопасный проезд по выделенным полосам для наземного городского транспорта. Также введут новые дополнительные велополосы и проработают возможность велопарковок на территориях крупных бизнес-центров.
Ранее, 8 июня, сообщалось, что специалисты архитектурного бюро Strelka CA разработали проект непрерывного веломаршрута от Воробьевых гор до ВДНХ. Общая протяженность «Зеленого маршрута», который свяжет крупнейшие столичные парки и креативные кластеры, составит 25 километров. Это позволит велосипедистам и пешеходам без затруднений добраться из одного конца города в другой.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , РИАМО
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