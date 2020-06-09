Врач рассказал, как часто надо менять маски летом

Одноразовые медицинские маски в жару необходимо менять каждые 20-30 минут. Такой совет москвичам дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в разговоре с агентством «Москва».

Он пояснил, что температура плюс 28-30 градусов вызывает потение, повышение влажности маски и выводит из строя защитный слой.

При этом Тяжельников призвал отказаться от масок темных цветов, поскольку они поглощают солнечные лучи и создают риск перегрева. «В жаркую погоду надо выбирать маску максимально воздухопроницаемую, которая способна задерживать потенциально опасные частицы слюны, и позволять нормально дышать. Лучшего всего подходят для этого изделия из тонкого хлопка, марли или стандартные медицинские», — сказал специалист.

При смене маски он рекомендовал протирать лицо одноразовыми антибактериальными салфетками и ни в коем случае не вытирать его руками или частью одежды.

Со вторника, 9 июня, в Москве отменен режим самоизоляции. В этот день заработают парикмахерские и салоны красоты, 16 июня — летние веранды и музеи, а 23 июня — фитнес-клубы и бассейны. При этом люди по-прежнему должны соблюдать масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест и во время прогулок.