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Заммэра рассказал об открытии ресторанов в Москве 

РИА Новости и ещё 28 1 час назад
Заммэра рассказал об открытии ресторанов в Москве
Фото: Р-Спорт
Нет оснований полагать, что пятая часть ресторанов Москвы не откроется после ограничений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Если говорить про летние веранды, то у нас разрешения выданы всем владельцам ресторанов, которые с 1 числа начали монтаж своих летних веранд, поэтому говорить о том, что значимая доля летних веранд не откроется, есть прогнозы, которые мы читаем из СМИ, я считаю, что это преждевременно, подождать нужно пару недель и мы увидим результат. Нет оснований полагать, что, как я несколько раз читал, что пятая часть ресторанов не откроется. Я уверен, что если не откроется, то намного меньше", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
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Новости Москвы , Владимир Ефимов
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