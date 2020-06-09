Заммэра рассказал об открытии ресторанов в Москве 

Нет оснований полагать, что пятая часть ресторанов Москвы не откроется после ограничений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Если говорить про летние веранды, то у нас разрешения выданы всем владельцам ресторанов, которые с 1 числа начали монтаж своих летних веранд, поэтому говорить о том, что значимая доля летних веранд не откроется, есть прогнозы, которые мы читаем из СМИ, я считаю, что это преждевременно, подождать нужно пару недель и мы увидим результат. Нет оснований полагать, что, как я несколько раз читал, что пятая часть ресторанов не откроется. Я уверен, что если не откроется, то намного меньше", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".