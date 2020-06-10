В парке «Кузьминки-Люблино» обнаружили ежа

Специалисты Мосприроды впервые за 10 лет обнаружили ежа в природно-историческом парке "Кузьмино-Люблино". Предположительно, особи около трех лет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Еще одной приметой стремительного восстановления биосистемы стало обнаружение ежа в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". На вид особь взрослая, примерно около трех лет ежу", — уточнили в ведомстве.

По словам зоологов, животное ведет ночной образ жизни. Большую часть времени проводит в своем гнезде.

"Подкармливать животное не нужно. Ему вполне хватает запасов. Что же касается дальнейшей судьбы ежа, то он останется жить на природной территории", — пояснили в ведомстве.

Животное занесено в Красную книгу города Москвы со статусом — вторая категория, то есть редкий вид с сокращающейся численностью.

Специалисты Мосприроды обращаются к посетителям парка с просьбой не беспокоить животное при встрече, не отпускать с поводка собак, и тем более не забирать его к себе домой. Во-первых, на ежах живут паразиты, представляющие угрозу здоровью человека, а во-вторых, дикое животное просто не выживет в домашних условиях.