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В парке «Кузьминки-Люблино» впервые за 10 лет обнаружили ежа 

ТАСС и ещё 5 54 минуты назад
В парке «Кузьминки-Люблино» обнаружили ежа
Фото: ГПБУ "Мосприрода"
Специалисты Мосприроды впервые за 10 лет обнаружили ежа в природно-историческом парке "Кузьмино-Люблино". Предположительно, особи около трех лет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Еще одной приметой стремительного восстановления биосистемы стало обнаружение ежа в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". На вид особь взрослая, примерно около трех лет ежу", — уточнили в ведомстве.
По словам зоологов, животное ведет ночной образ жизни. Большую часть времени проводит в своем гнезде.
"Подкармливать животное не нужно. Ему вполне хватает запасов. Что же касается дальнейшей судьбы ежа, то он останется жить на природной территории", — пояснили в ведомстве.
Животное занесено в Красную книгу города Москвы со статусом — вторая категория, то есть редкий вид с сокращающейся численностью.
Специалисты Мосприроды обращаются к посетителям парка с просьбой не беспокоить животное при встрече, не отпускать с поводка собак, и тем более не забирать его к себе домой. Во-первых, на ежах живут паразиты, представляющие угрозу здоровью человека, а во-вторых, дикое животное просто не выживет в домашних условиях.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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