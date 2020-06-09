Музей «Гараж» откроется для посетителей 16 июня 

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Музей современного искусства «Гараж» возобновит работу 16 июня. Книжный магазин откроется 10 июня.

Выставочный центр стал первым из российских музеев, объявившим о закрытии из-за распространения коронавируса. Он закрыл двери для посетителей 14 марта.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что выставочные залы и музеи могут начать работать с 16 июня, напоминает ТАСС.

Перед открытием, в день рождения «Гаража» 12 июня, на площади Искусств в парке Горького будет открыта инсталляция казахского художника Ербосына Мельдибекова «Трансформер». Меняющий форму монумент посвящён истории Центральной Азии и кризису национальной идентичности.

Ранее музей «Гаража» решил продлить три выставки, на которые сейчас невозможно попасть из-за пандемии, писал NEWS.ru.