Песков отреагировал на снятие ограничений в Москве 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие ограничительных мер в столице, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что с 9 июня в Москве отменяется пропускной режим и режим самоизоляции.

На очередной встрече официального представителя главы государства с журналистами Пескову задали вопрос, согласовывал ли столичный мэр Сергей Собянин снятие ограничений с президентом РФ Владимиром Путиным

Помощник национального лидера подчеркнул, что отмена карантинных мер входит в полномочия главы региона. При этом, по его словам, действия мэра Москвы координируются членами штаба правительства.

8 июня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что с 9 июня Сергей Собянин поручил отменить пропускной режим и режим самоизоляции в Москве, а также разрешил возобновить работу парикмахерских, ветеринарных клиник.

Кроме того, 16 июня планируется запустить службы проката, музеи, выставочные залы и летние веранды, а 23 июня — стационарные заведения общественного питания, фитнес-клубы, бассейны и детские сады.

Примечательно, что в указе мэра, опубликованном на его сайте, говорится о возможности переноса указанных сроков, если эпидемиологическая ситуация резко изменится.