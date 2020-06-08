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Песков отреагировал на снятие ограничений в Москве 

Павел Тиунов и ещё 10 55 минут назад
Песков отреагировал на снятие ограничений в Москве
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие ограничительных мер в столице, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что с 9 июня в Москве отменяется пропускной режим и режим самоизоляции.
На очередной встрече официального представителя главы государства с журналистами Пескову задали вопрос, согласовывал ли столичный мэр Сергей Собянин снятие ограничений с президентом РФ Владимиром Путиным.
Помощник национального лидера подчеркнул, что отмена карантинных мер входит в полномочия главы региона. При этом, по его словам, действия мэра Москвы координируются членами штаба правительства.
8 июня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что с 9 июня Сергей Собянин поручил отменить пропускной режим и режим самоизоляции в Москве, а также разрешил возобновить работу парикмахерских, ветеринарных клиник.
Кроме того, 16 июня планируется запустить службы проката, музеи, выставочные залы и летние веранды, а 23 июня — стационарные заведения общественного питания, фитнес-клубы, бассейны и детские сады.
Примечательно, что в указе мэра, опубликованном на его сайте, говорится о возможности переноса указанных сроков, если эпидемиологическая ситуация резко изменится.
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Новости Москвы , Общество , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Владимир Путин , РИА Новости
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