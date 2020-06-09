В Москве зафиксировали еще 1 572 случая COVID-19 

Москве диагноз "коронавирусная инфекция" поставили еще 1 572 людям, сообщает оперативный штаб.

Выздоровели после заражения инфекцией 5 390 человек, умерли — 59.

Таким образом, общее число заболевших в городе с начала эпидемии составляет 198 590. Также выявлено более 109 тыс. выздоровевших и 3 020 летальных случаев.

Всего в России на сегодняшний день обнаружено 485 253 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 242 397 человек, число летальных случаев возросло до 6 142.