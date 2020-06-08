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В Москве назвали сроки уничтожения данных пропусков 

Lenta.ru и ещё 12 2 часа назад
В Москве назвали сроки уничтожения данных пропусков
Фото: РИА Новости
Персональные данные москвичей, полученные при оформлении пропусков во время карантина, будут уничтожены в соответствии с федеральным законом №152 «О персональных данных». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.
Согласно 21 статье этого закона, личные данные должны быть удалены в срок до 30 дней с момента отмены пропускной системы. Перед введением пропусков для перемещения по городу мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что вся обработанная персональная информация будет защищена.
Ранее глава города объявил, что с 9 июня будет снят режим самоизоляции, отменена пропускная система и график прогулок. С 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. При этом Собянин подчеркнул, что москвичам следует и даже придерживаться самосохранения и бережного отношения к окружающим.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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