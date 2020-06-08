В столице появится новая улица

В районе Кунцево на западе Москвы появится новая улица, которая соединит Оршанскую и Ярцевскую, обеспечив дополнительный въезд-выезд. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

«Улица появится в районе Кунцево. Сейчас в квартале, ограниченном улицами Академика Павлова, Оршанской, Ярцевской и Рублевским шоссе, отсутствует местная улично-дорожная сеть», — отметила глава комитета Юлиана Княжевская.

Она также рассказала, что на сайте «Активный гражданин» размещен проект планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети от улицы Оршанская до улицы Ярцевская. Пользователи, зарегистрированные на сайте, могут принять участие в обсуждении проекта и оставить свои отзывы до 14 июня.