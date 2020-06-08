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Врач заявила о повышенном риске заноса инфекции извне в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Москвичей предупредили о повышеном риске от COVID
Фото: ТАСС
Риск заноса инфекции извне в Москве выше, чем в других регионах, заявила главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
«Москва — это особый город, здесь пересечение транспортных, миграционных потоков, люди больше общаются друг с другом, больше контактируют. Поэтому процент заноса инфекции извне гораздо выше, чем в других регионах, где таких пересечений нет», — отметила Каширина в интервью РИА «Новости».
По ее словам, необходимость вакцинации от коронавируса для детей будет определена только после пандемии в зависимости от развития ситуации.
«Применять вакцину, в том числе для вакцинации детей, мы сможем только после того, как будет доказана ее безопасность и эффективность. Применение вакцины будет регламентировано рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора», — сказала Каширина.
Также она добавила, что во время эпидемия коронавируса вакцинация детей в Москве не прекращалась. По ее словам, ситуация стабилизируется, поэтому плановая работа будет возобновляться с полной силой.
«Мы делали прививки всем желающим, но не настаивали, если родители были обеспокоены текущей эпидемиологической ситуацией и сознательно откладывали свой визит в поликлинику», — сказала она.
Кроме того, Каширина подчеркнула, что заболеваемость детей ротавирусной инфекцией в Москве снизилась на 15% после введения вакцинации, то есть «вакцина показала свою эффективность».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выразила надежду, что вакцину удастся получить до второй волны распространения коронавируса.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».
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Новости Москвы , Анна Попова , Денис Мантуров , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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