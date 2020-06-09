Назван уровень загрузки метро в утренний час пик

Более 597 тыс. поездок совершили жители Москвы в метро в утренний час пик вторника, что на 58% меньше, чем 9 июня 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Сегодня в час пик с 7 до 9 утра в метро было 597,3 тыс. поездок — на 58% меньше, чем в такой же день год назад. Ситуация была стабильной: 94% пассажиров вошли на станции в масках, а 80% — в перчатках", — говорится в сообщении.

По данным департамента, в целом пассажиропоток в метро и на Московском центральном кольце стал на треть больше, и 8 июня пассажиры совершили 2,68 млн поездок, что составляет 31% от показателя до начала пандемии коронавируса.

"Кстати, к общественному транспорту и личным автомобилям в Москве вернулись уже больше 50% от того количества пассажиров, которое было 14 марта, — 5,57 млн", — добавили в пресс-службе.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. Последующие шаги власти планируют 16 и 23 июня, ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.