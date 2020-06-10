Еще 3796 человек вылечились от коронавируса в столице

Москве от коронавируса вылечились еще 3796 пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 9 июня.

По ее словам, за все время пандемии в столице выздоровели уже более 113 тысяч человек.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек, — сказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что выздоровевших от коронавируса приглашают сдать плазму крови для пациентов с COVID-19.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, у которого нет хронических заболеваний и имеется отрицательный результат на ВИЧ и гепатиты В и С.

Врачи считают, что кровь вылечившегося от коронавируса содержит антитела, которые помогут побороть инфекцию.