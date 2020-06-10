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Еще 3796 человек за сутки вылечились от коронавируса в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 37 1 час назад
Еще 3796 человек вылечились от коронавируса в столице
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
В Москве от коронавируса вылечились еще 3796 пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 9 июня.
По ее словам, за все время пандемии в столице выздоровели уже более 113 тысяч человек.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек, — сказала Анастасия Ракова.
Она отметила, что выздоровевших от коронавируса приглашают сдать плазму крови для пациентов с COVID-19.
Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, у которого нет хронических заболеваний и имеется отрицательный результат на ВИЧ и гепатиты В и С.
Врачи считают, что кровь вылечившегося от коронавируса содержит антитела, которые помогут побороть инфекцию.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова
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