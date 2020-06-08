Столичные парки расширяют онлайн-программы

С 8 по 14 июня столичные парки расширяют программу трансляций с дистанционными занятиями, которые пройдут на официальных сайтах зон отдыха. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Так, парк «Красная Пресня» приглашает москвичей на урок по черлидингу. В 14.00 8 июня хореограф Александра Кушнарева покажет его основные движения, включающих в себя танцевальные, гимнастические и акробатические элементы.

Вальсу научит Лианозовский парк 9 июня в 11.00 с помощь мастер-класса Анны Ермаковой , которая расскажет об истории танца и поможет сделать зрителям первые движения. А Парк Горького в тот же день, в 18.00 проведет занятия по зумба-фитнесу.

Но не танцами едиными… Аккаунт Таганского парка поможет дома изучать английский язык, парк «Кузьминки» продолжает серию трансляций, знакомя подписчиков с цветущими растениями — 10 июня в 14.00 ожидается программа про незабудки.

Также москвичей у монитора компьютера ждет обучение по высадке деревьев от парка «Фили», лекция о моде 19 века от Лианозовского парка, рассказ о жизни и творчестве баснописца Крылова от Воронцовского парка, экскурсии по городу от Парка Горького, спектакль «Волшебная лампа Алладина» от Измайловского парка и многое другое.