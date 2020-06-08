У черных аистов в Московском зоопарке появилось потомство

В Московском зоопарке появился на свет птенец черного аиста, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы

Украины, Отмечается, что этот вид птиц занесен в Красные книги России Белоруссии , и других стран. Численность черных аистов в мире постоянно снижается.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, черные аисты очень скрытные и осторожные птицы, которые держатся вдали от людей. Стабильного размножения этого вида в зоопарке удалось добиться в 2014 году.

Она отметила, что черные аисты обладают настолько беспокойным нравом и при большом скоплении посетителей в зоопарке могут разбить кладку. Из-за этого орнитологи кладут в гнездо муляжи яиц, а настоящие уносят в инкубатор. Когда птенцы уже готовы вылупиться, яйца возвращают обратно.

Вольер черных аистов находится на старой территории Московского зоопарка, у «Дома птиц». Когда птенец станет вырастет, он переедет в один из российских или зарубежных зоопарков.

Московский зоопарк пока не принимает посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Понаблюдать за жизнью обитателей зоопарка можно в режиме онлайн.