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Семейство черных аистов в Московском зоопарке обзавелось потомством 

Моя Москва.онлайн и ещё 3 2 часа назад
У черных аистов в Московском зоопарке появилось потомство
Фото: Моя Москва.онлайн
В Московском зоопарке появился на свет птенец черного аиста, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что этот вид птиц занесен в Красные книги России, Украины, Белоруссии, и других стран. Численность черных аистов в мире постоянно снижается.
По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, черные аисты очень скрытные и осторожные птицы, которые держатся вдали от людей. Стабильного размножения этого вида в зоопарке удалось добиться в 2014 году.
Она отметила, что черные аисты обладают настолько беспокойным нравом и при большом скоплении посетителей в зоопарке могут разбить кладку. Из-за этого орнитологи кладут в гнездо муляжи яиц, а настоящие уносят в инкубатор. Когда птенцы уже готовы вылупиться, яйца возвращают обратно.
Вольер черных аистов находится на старой территории Московского зоопарка, у «Дома птиц». Когда птенец станет вырастет, он переедет в один из российских или зарубежных зоопарков.
Московский зоопарк пока не принимает посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Понаблюдать за жизнью обитателей зоопарка можно в режиме онлайн.
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