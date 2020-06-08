«Аэроэкспресс» возобновит движение до Домодедово

«Аэроэкспресс» восстанавливает движение поездов между Москвой аэропортом Домодедово , которые были отменены из-за коронавируса. В апреле компания значительно сократила график, но сейчас регион потихоньку начинают снимать ограничения из-за вируса.

Все отменённые рейсы планируется вернуть с 15 июня. Но, к примеру, в Домодедово транспорт пойдёт с 8 июня, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Поезда вновь будут уходить с Павелецкого вокзала и аэропорта каждые полчаса с 6:00 до 23:30. Между Белорусским вокзалом и Шереметьево расписание будет восстановлено с 15 июня. Поезда также будут ходить каждые полчаса с 5:35 с вокзала и с 5:15 из аэропорта до 23:45.

С этого же дня возвращаются поезда между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково . Они будут ходить каждый час с 7:00 до 23:00 и с вокзала, и с аэропорта.

Компания трижды в день проводит дезинфекцию пассажирских терминалов. Двухэтажные аэроэкспрессы оснащены климатической системой с обеззараживанием воздуха. В одноэтажных составах воздух дезинфицируется переносными ультрафиолетовыми лампами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство компании «Аэроэкспресс» намерено пересмотреть ценовую политику компании с 15 июня, снизив цены на поездки. На поездки будет действовать единый тариф «Стандарт», стоимость которого снизится с 500 до 300 рублей. Поездка по тарифу «Бизнес» обойдётся пассажиру в 800 рублей вместо 1500.