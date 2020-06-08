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«Радикальные» послабления: Москва ждёт отмены пропусков 

Национальная Служба Новостей и ещё 6 2 часа назад
«Радикальные» послабления: Москва ждёт отмены пропусков
Фото: Владимир Трефилов//РИА Новости
Власти Москвы анонсировали график отмены ограничений из-за COVID-19: он может быть представлен уже сегодня. Пока подробностями делятся только источники СМИ.
Президент России Владимир Путин на видеовстрече с деятелями культуры в субботу, 6 июня, обозначил общий настрой властей относительно выхода из режима ограничений в связи с коронавирусом COVID-19, продолжающегося с конца марта. По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы выходить из сложившейся ситуации «осознанно, спокойно, но как можно быстрее».
Эпидемиологическая ситуация почти в России по-прежнему остаётся тревожной. По данным, которые накануне приводило агентство ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор и статистику сайта стопкоронавирус.рф, коэффициент распространения инфекции в почти в половине субъектов РФ выше единицы. Это не даёт возможности ослаблять режим самоизоляции. Тем не менее, в Москве и ряде других крупных регионов обстановка улучшается.
По мнению депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, из режима ограничений нужно выходить более решительно — и в регионах, и в Москве.
«Речь обо всей России. Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения. Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения — прим. НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — заявил он в эфире НСН после беседы президента с представителями сферы культуры.
В Москве режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок действуют до 14 июня. Тем не менее, на минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на неделе с 8 июня можно будет принять «более радикальные» решение по снятию карантина. План-график послаблений на срок до 1 июля должны подготовить к сегодняшнему дню.
По информации источника агентства «Интерфакс», отменять ограничения будут в два этапа: с 10 июня и с 15 июня. Среди обсуждаемых решений — постепенное открытие кафе и парикмахерских, а также отмена графика прогулок, сказал он. Отмена цифровых пропусков станет возможна на последнем этапе.
Собеседник принадлежащего Григорию Березкину РБК в компании, сотрудничающей с мэрией Москвы, назвал возможную дату отмены цифровых пропусков. По его данным, это могут сделать с 14 июня.
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Новости Москвы , Электронный пропуск , Григорий Березкин , Геннадий Онищенко , Сергей Собянин , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , РБК , ИТАР-ТАСС
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