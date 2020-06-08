Собянин поздравил москвичей с Днем соцработника

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника.

В период пандемии коронавирусной инфекции на вас, как и на медиков, легла огромная нагрузка и ответственность.

В кратчайшие сроки были переведены в дистанционный формат неотложные социальные услуги: обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, выдача социальных сертификатов.

Социальные службы взяли под свою опеку москвичей в возрасте старше 65 лет и хронически больных граждан, вынужденных соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома. Доставляя лекарства и продукты, гуляя с собаками, оказывая другую необходимую помощь, вы и волонтеры стали для многих людей главной и порой единственной нитью, связывающей их с внешним миром.

За каждым из вас добрые дела по велению души. И лучше любых слов о вашем труде говорят глаза бабушек, дедушек и других подопечных, наполненные светом и благодарностью.

Спасибо вам, дорогие друзья, за профессионализм, чуткость, отзывчивость и заботу. За то, что своим отношением к людям задаете высокие стандарты социальной работы в Москве.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго.