Два этапа: когда в Москве отменят пропуска 

Власти Москвы намерены провести дальнейшее снятие ограничений в городе в два этапа, 10 и 15 июня, заявил источник. На финальном этапе мэрия готова отменить электронные пропуска. Кроме того, рассматривается вопрос о постепенном запуске работы парикмахерских и кафе, будет отменен и график прогулок.

Снимать дальше ограничения, введенные властями Москвы в связи с коронавирусом, планируется в два этапа, с 10 и 15 июня. Об этом в разговоре с «Интерфаксом» заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Рассматривается вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок», — сообщил он.

На финальном этапе московские власти готовы отменять режим электронных пропусков. Собеседник агентства отметил, что «в горадминистрации в настоящее время обсуждаются очередные послабления».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что график снятия ограничений в столице планируется подготовить к 8 июня, понедельнику. По его словам, «послабления» будут носить радикальный характер.

«Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед», — сказал столичный градоначальник.

Московские власти ввели режим повышенной готовности 29 марта. Были закрыты все магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов и торговых точек, в которых реализуются товары первой необходимости. Кроме того, власти на время приостановили работу ресторанов, кафе, салонов красоты, театров, парков, фитнес-центров и других объектов.

С 12 мая в городе действует перчаточно-масочный режим. С 13 апреля московские власти ввели пропускной режим. При передвижении по городу на транспорте необходимо наличие QR-кода, для получения которого заявителю необходимо указать цель поездки. При отсутствии пропуска возможен штраф.

При этом с 1 июня москвичам разрешено выходить из дома для прогулок и занятий спортом по графику. Для свободного посещения открыты городские парки и зеленые территории — после более чем двухмесячного карантина.

«Пожалуй, самое главное для граждан — эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее», — заявил Собянин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр отметил, что для властей это очень непростое решение.

«Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», — пояснил Собянин.

Он заверил, что московские власти введут «максимально простую и доступную схему». При этом он призвал москвичей не выходить из дома всем одновременно.

«Неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться», — добавил он.

По словам Собянина, в Москве также планируется открытие магазинов непродовольственных товаров, а также точек по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом. В эту категорию входят прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

Еще в мае заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о перспективе открытия предприятий сферы услуг в столице. Она отметила, что соответствующее решение будет приниматься в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации после открытия многофункциональных центров.

Заммэра подчеркнула, что МФЦ является одним из предприятий сферы услуг, поэтому власти будут смотреть на развитие ситуации. Ракова добавила, что другие предприятия сферы услуг разрабатывают меры по обеспечению безопасности после снятия ограничений.

В тот же день Собянин заявил, что в городе необходимо строго следить за предприятиями, чтобы они соблюдали требования Роспотребнадзора . При этом мэр полагает, что масочный режим в столице может быть продлен и до середины осени, а возможно — и до следующего февраля.

По последним данным, в Москве выявлено 195 017 случаев коронавируса. Умерли от COVID-19, по официальным данным, 2919 москвичей. Выздоровели — 102 714 человек.