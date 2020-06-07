В больнице в Коммунарке лечатся более 400 пациентов 

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Более 400 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве , где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.

Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 406 человек, выписаны девять, умерли два человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф