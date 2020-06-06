В Москве разработали масштабный проект веломаршрута 

Москве разработали проект непрерывного велосипедного маршрута от Воробьевых гор до ВДНХ. Авторство принадлежит архитекторам бюро Strelka CA.

«Карантин еще сильнее подтолкнул весь мир к развитию велосипедной инфраструктуры. Но в Москве пока не торопятся принимать подобные решения. Архитекторы Стрелка СА считают, что столичным властям стоит присмотреться к мировому опыту», — говорится на сайте организации.

Проект «Зеленого маршрута» связывает крупнейшие московские парки, университеты и креативные кластеры. Общая протяженность более 25 километров.

Маршрут начнется на Воробьёвых горах и пройдёт по набережным Москвы-реки и Яузы через Нескучный сад, парк Горького, «Музеон», «Зарядье», Лефортовский парк, «Сокольники» и ВДНХ. Кроме того, предлагается сделать ответвление в Измайловский парк.

Отмечается, что 9,5 км маршрута проходит по уже существующей велодорожке, а 5,5 км — по совмещённому велопешеходному пути. Еще 8,6 километра — по новым выделенным велодорожкам по обоим берегам Яузы и улице Гастелло. Через Яузский лесопарк пройдут 1,8 километра велопути.

Реализация проекта даст Москве самый длинный и главный велопешеходный маршрут с видами на Кремль, Красную площадь, стадион «Лужники», Новую Третьяковку, а также 14 памятников архитектуры и десять университетов.

«Зеленый маршрут» позволит велосипедистам и пешеходам без труда добраться из одного конца города в другой.

Именно такого решения не хватало москвичам в период пандемии. Ситуация с COVID-19 заставила мировые столицы задуматься об экологии и здравоохранении как части городских решений. В итоге многие города открывают новые сети велодорожек, чтобы организовать безопасное передвижение и дать людям возможность заняться спортом в период карантинных ограничений.

«Веломаршрут может стать безопасным и востребованным решением как в режиме эпидемиологического запрета, так и после него», — заявила Дарья Парамонова, генеральный директор Strelka CA.