В Москве зафиксировали пробки в 7 баллов 

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Вечером в пятницу на дорогах столицы наблюдаются серьезные заторы, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти, несмотря на действующий режим самоизоляции, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы образовались на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Пробки наблюдаются на ряде участков МКАД, а также на вылетных магистралях.

Сильно загружен центр столицы — заторы есть на Москворецкой, Кремлевской и Болотной набережных, улицах Балчуг, Тверская, Знаменка, Моховая, Полянка, Большая Якиманка, Воздвиженка, Новый Арбат.

По прогнозу сервиса, в 19:00 загруженность дорог снизится до шести баллов, а после 20:00 — до четырех баллов.

В столице по 14 июня действует режим самоизоляции. Жители обязаны носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах.