Названы сроки отмены цифровых пропусков в Москве

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Названы сроки возможной отмены цифровых пропусков в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 22 минуты назад
В Москве могут отменить действие пропускной системы с середины июня, сообщают СМИ со ссылкой на источники из числа компаний — партнеров столичной мэрии.
Информацию также подтвердил близкий к московским властям источник, который сообщил, что об этом может быть объявлено в понедельник, сообщает РБК.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика по коронавирусу в столице сохраняется и на следующей неделе можно принять радикальные решения по продвижению вперед в снятии ограничений.
За последние сутки в России выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения коронавирусом, в Москве — 1 тыс. 956 случаев.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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