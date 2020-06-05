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Собянин сообщил об улучшении экологической ситуации в Москве 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Собянин рассказал об экологической ситуации в Москве
Фото: РИА Новости
Экологическая ситуация в Москве улучшилась, за последние 10 лет концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере Москвы снизилась в 1,3-2,3 раза. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
"Большие города всегда уязвимы с точки зрения окружающей среды, воздействия человека. Тем не менее, Москва за последние годы неплохо продвинулась в этом направлении [защиты окружающей среды], в полтора раза уменьшилось количество и концентрация загрязняющих веществ в воздухе, значительно стала лучше вода в Москве-реке, почвах и т.д. Это итог усилий всех горожан, предприятий и организаций города, конечно, коммунальщиков", — сказал Собянин.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, за последние 10 лет был реализован комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в столице. Создана система экологического мониторинга, работают 60 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы в Москве и Московской области, которые в круглосуточном режиме контролируют более 20 параметров. Данные поступают каждые 20 минут и доступны в режиме онлайн на сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг".
"По сравнению с 2010 года концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере снизилась в 1,3-2,3 раза, в т.ч. диоксид азота — в 1,3 раза, РМ10 [мелкие взвешенные частицы] — в 1,4 раза, диоксид серы — в 1,7 раза, оксид азота — в 2,2 раза, оксид углерода — в 2,3 раза. Вблизи автотрасс эти показатели снизились в 2,3-3,5 раза (кроме диоксида азота — на 11%). Основными причинами улучшения качества воздуха стали экологическая модернизация автомобильного парка и промышленных производств", — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что по различным показателям содержание загрязняющих веществ, в т.ч. тяжелых металлов, в почвах снизилось в 1,5-6,8 раза (по цинку — в 1,5 раза, по никелю — в 6,8 раза). Средняя концентрация нефтепродуктов в почве (основной показатель воздействия автотранспорта на почвы) снизилась в 2,3 раза. В 2019 году был отмечен минимальный уровень загрязнения почв нефтепродуктами за весь период наблюдений с 2005 года.
Модернизация производств
"За последние 10 лет была проведена и продолжается модернизация: Московского нефтеперерабатывающего завода; Курьяновских и Люберецких очистных сооружений; ТЭЦ АО "Мосэнерго". Закрыт ряд неэкологичных предприятий, среди которых — завод по переработке медицинских отходов "Эколог", цементный элеватор в Печатниках, мелкие котельные", — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в Москве были улучшены технологии санитарного содержания города — внедрены вакуумные уборочные машины, благоустройство и озеленение городских территорий позволило снизить пыление с городских территорий. В результате значительно снизилось содержание мелких взвешенных частиц в атмосферном воздухе на жилых территориях Москвы.
"Сокращение выбросов парниковых газов — более чем на 20% по сравнению с 1990 годом. Удельный показатель выбросов парниковых газов на душу населения в Москве на 19% меньше, чем, например, в Сан-Франциско — городе, являющимся одним из лидеров рейтинга городов мира "Зеленый индекс" [Москва — 4,58 т СО2-экв. на человека, Сан-Франциско — 5,76 т, Ванкувер — 3,7 т, Сингапур — 8,59 т, Буэнос Айрес — 5,11 т]. Москва — единственный из российских городов, участвует в группе С40 "Большие города — группа лидеров по сохранению климата", в которую входят 80 крупнейших городов мира с населением 600 млн человек", — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, за 10 лет вдвое снизилось загрязнение реки Москвы нефтепродуктами и металлами. Содержание веществ, характерных для бытовой канализации, сократилось на 38%.
Улучшилось состояние рек ТиНАО. Также принимаются меры для сохранения природных и озелененных территорий, занимающих более 17 тыс. га — около 50% площади города.
"По результатам исследований PwC Москва занимает 1 место по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения среди 12 городов — Нью-Йорка, Пекина, Лондона, Берлина, Сингапура и др. Около 90% населения Москвы имеют доступ к зеленым территориям в шаговой доступности. За последние 10 лет в Москве высажено порядка 8 млн новых деревьев и кустарников", — сказали в пресс-службе.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Мосэнерго , Московская область
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