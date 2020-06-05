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Москвичей предупредили о «дачных» пробках 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Москвичей предупредили о «дачных» пробках
Фото: РИА Новости
Пробки на нескольких крупных магистралях Московского региона в сторону дач ожидаются вечером в пятницу, сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.
«Дачные» заторы ожидаются на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, а также Щелковском, Новорязанском, Ленинградском и Волоколамском шоссе», — говорится в сообщении в Twitter.
Тем, кто не успел выехать в дорогу до 15.00, рекомендовано отправляться в путь уже после 20.00.
Ранее математики Александр Крылатов и Виктор Захаров из Санкт-Петербурга предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с пробками в мегаполисах.
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Новости Москвы , Виктор Захаров
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