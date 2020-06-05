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Ограничения в Москве больше не будут острыми 

Артём Кульша и ещё 11 2 часа назад
Ограничения в Москве больше не будут острыми
Фото: РИА Новости
Самый острый период ограничений из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве позади. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Владимир Ефимов.
Ефимов, как сообщал «Рамблер», — заместитель Собянина по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Сегодня он принял участие в заседании оперативного штаба по экономике столицы. В ходе него вице-мэр заявил, что самый острый период ограничений из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе позади.
Также он рассказал, что отрасли московской экономики открываются и будут открываться последовательно, а главной задачей властей города назвал купирование проблем, возникших в экономике из-за вынужденного простоя, и оперативное возвращение к экономическому росту.
Кроме того, Ефимов сообщил, что 27 мая — 2 июня оборот розничной торговли в столице вырос на 10,2% по сравнению с предыдущей неделей и составил шесть миллиардов рублей, из которых 3,3 миллиарда рублей обеспечили предприятия непродовольственной торговли, а 2,7 миллиарда рублей — продовольственной.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов , Сергей Собянин
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