Ограничения в Москве больше не будут острыми 

Ефимов, как сообщал «Рамблер», — заместитель Собянина по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Сегодня он принял участие в заседании оперативного штаба по экономике столицы. В ходе него вице-мэр заявил, что самый острый период ограничений из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе позади.

Также он рассказал, что отрасли московской экономики открываются и будут открываться последовательно, а главной задачей властей города назвал купирование проблем, возникших в экономике из-за вынужденного простоя, и оперативное возвращение к экономическому росту.

Кроме того, Ефимов сообщил, что 27 мая — 2 июня оборот розничной торговли в столице вырос на 10,2% по сравнению с предыдущей неделей и составил шесть миллиардов рублей, из которых 3,3 миллиарда рублей обеспечили предприятия непродовольственной торговли, а 2,7 миллиарда рублей — продовольственной.