В столице побит полувековой рекорд по осадкам

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Москве в четверг, 4 июня, был побит рекорд 51-летней давности по количеству выпавших осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с РИА Новости.

По его словам, в этот день выпало 29 миллиметров осадков.

«Состоялся рекорд по суточному количеству осадков. До этого был 25 миллиметров в 1969 году для даты 4 июня», — сказал синоптик.