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В Москве побит полувековой рекорд по осадкам 

Мослента 2 часа назад
В столице побит полувековой рекорд по осадкам
Фото: РИА Новости
В Москве в четверг, 4 июня, был побит рекорд 51-летней давности по количеству выпавших осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с РИА Новости.
По его словам, в этот день выпало 29 миллиметров осадков.
«Состоялся рекорд по суточному количеству осадков. До этого был 25 миллиметров в 1969 году для даты 4 июня», — сказал синоптик.
Ранее главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова сообщила, что в столичном регионе на следующей неделе ожидается 30-градусная жара, передает «Российская газета». Днем в понедельник и вторник, 8 и 9 июня, ожидается до плюс 28 градусов. К среде температура вырастет еще на четыре градуса. Ночью в этот период температура составит около плюс 14 градусов.
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Новости Москвы , Татьяна Позднякова , Александр Синенков , РИА Новости , "Российская газета"
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