Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 69 26 минут назад
В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
В столице за сутки умерли 58 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
Накануне жертвами COVID-19 в Москве стали 57 человек.
Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в столице достигло 2864.
Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.
За все время пандемии в городе выявили 191 тысячу заболевших COVID-19, при этом около 97 тысяч пациентов излечились.
В России общее число инфицированных достигло 450 тысяч, порядка 212 тысяч из них излечились, более 5,5 тысячи скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Последние новости
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Новости Москвы , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стал пить или нюхать»: Гордон о Соловьеве
«Стал пить или нюхать»: Гордон о Соловьеве
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Названа главная цель России в Ливии
Названа главная цель России в Ливии
Сенчукова и Рыбин скромно указали номер карты в соцсети
Сенчукова и Рыбин скромно указали номер карты в соцсети
Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику
Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Россия ответила на хамство Госдепа
05:24
Россия ответила на хамство Госдепа
Политика
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
00:16
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
00:38
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Армия
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
03:56
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение