В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом 

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В столице за сутки умерли 58 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.

Накануне жертвами COVID-19 в Москве стали 57 человек.

Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в столице достигло 2864.

Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

За все время пандемии в городе выявили 191 тысячу заболевших COVID-19, при этом около 97 тысяч пациентов излечились.

В России общее число инфицированных достигло 450 тысяч, порядка 212 тысяч из них излечились, более 5,5 тысячи скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.