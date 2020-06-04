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Власти Москвы сообщили, что точки для пикников в парках пока остаются закрытыми 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Места для пикников в Москве оставят закрытыми
Фото: РИА Новости
Места для проведения пикников в парках Москвы пока остаются закрытыми для посетителей, об этом в четверг сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский в эфире телеканала "Москва-24".
"На наших территориях [в парках] тоже пикниковые точки пользуются большим спросом, пока что на них пикники проводиться не будут", — сказал Кульбачевский.
Он напомнил, что столичные парки открылись для посещения с 1 июня, во время прогулок следует соблюдать социальную дистанцию и носить перчатки и маски.
В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии, с 1 июня в Москве разрешены прогулки на свежем воздухе. Кроме того, с понедельника возобновили работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек, 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников. С 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тыс. человек.
В больших торговых центрах пока открыты только те предприятия, чья деятельность разрешена. Расположенные в ТЦ развлекательные центры, спортивные залы, общепит, отдельные виды бытовых услуг пока работать не будут.
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Комментарии
Новости Москвы , Антон Кульбачевский , Правительство Москвы
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