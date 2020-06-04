В Москве объяснили правила электронного голосования 

Принять участие в электронном голосовании в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию смогут все москвичи, у которых есть учетная запись на портале государственных услуг. Об этом передает РИА Новости.

Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут , специальных участков для электронного голосования создавать не будут, а проголосовать можно будет и дистанционно.

«Будет специальная ТИК по электронному голосованию, подчиненная непосредственно ЦИК», — сказал он.

По словам Реута, обычных участков в столице будет чуть более 3600.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что уже с 5 июня портал госуслуг сможет принимать заявки от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании 1 июля.