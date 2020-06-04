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В Москве объяснили правила электронного голосования 

Моя Москва.онлайн и ещё 3 34 минуты назад
В Москве объяснили правила электронного голосования
Фото: Моя Москва.онлайн
Принять участие в электронном голосовании в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию смогут все москвичи, у которых есть учетная запись на портале государственных услуг. Об этом передает РИА Новости.
Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, специальных участков для электронного голосования создавать не будут, а проголосовать можно будет и дистанционно.
«Будет специальная ТИК по электронному голосованию, подчиненная непосредственно ЦИК», — сказал он.
По словам Реута, обычных участков в столице будет чуть более 3600.
Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что уже с 5 июня портал госуслуг сможет принимать заявки от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании 1 июля.
В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что само голосование будет проходить на специальном портале og2020.ru.
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Новости Москвы , Максут Шадаев , Дмитрий Реут , Элла Памфилова , Минкомсвязи РФ , Центризбирком России , РИА Новости
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