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Эксперимент: в России нашли новый способ лечения от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 11 1 час назад
В России нашли новый способ лечения коронавируса
Фото: РИА Новости
В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 — теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ. Минздрав, в свою очередь, расширил список первичных симптомов коронавируса: теперь туда входят бред, тахикардия и поражения кожи. Тем временем основатель Microsoft Билл Гейтс назвал «глупыми и дикими» конспирологические теории о причастности корпораций США к созданию вакцины для чипирования людей.

ВОЗ ждет лекарство от России

— Тем временем в России зафиксировано 441 108 случаев коронавируса. 5 384 обернулись летальным исходом, 204 623 пациентам удалось выздороветь.
— Всемирная организации здравоохранения ожидает испытаний первого российского лекарства для лечения коронавируса «Авифавир». «Мы будем рады посмотреть на эти результаты и узнать, что существует безопасное лекарство для заболевших вирусом», — заявила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.

Вторая волна COVID-19 неизбежна

— В Москве максимальное количество ограничений, связанных с коронавирусом, может быть снято до начала июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. График поэтапного плана снятия будет представлен в понедельник, 8 июня.
— Больше половины торговых предприятий столицы уже открылись, сообщил Собянин. Кроме того, на следующей неделе, скорее всего, откроется большинство магазинов.
— В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19 — с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). 25 пациентам уже проведено белее 100 баросеансов, это помогает избежать подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в правительстве столицы.
— Прогулки и занятия спортом в масках безопасны для людей. Выходить на улицу и вдыхать свежий воздух крайне важно, уверены в Роспотребнадзоре.
— Минздрав расширил перечень первичных симптомов коронавируса. Так, у пожилых людей наблюдаются такие нетипичные симптомы как бред, снижение давления и тахикардия. У других возрастных групп также встречаются поражения кожи.

Защитные маски могут остаться в обиходе навсегда

— В Чехии уверены, что защитные маски для лица могут стать такой же обыденностью, как мобильный гаджет или ключи. Такое мнение озвучил один из ведущих эпидемиологов страны Растислав Мадьяр. «Мы с коллегами допускаем, что данные средства защиты могут стать на долгое время, а то и навсегда, составной частью жизни людей», — отметил он.
— Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории о причастности к создании вакцины для чипирования людей и глобальной слежки за ними. «Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико», — приводит его слова издание Business Insider.
— Турция не планирует восстанавливать прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Россией в течение июня. При этом с другими 40 странами уже удалось договориться о взаимных полетах, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.
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Новости Москвы , Общество , Билл Гейтс , Сергей Собянин , Минздрав РФ , ВОЗ , Microsoft , Роспотребнадзор , США
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