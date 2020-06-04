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Собянин попросил россиян начинать жить нормальной жизнью 

Газета.Ru 1 час назад
Собянин обратился к россиянам с просьбой
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 24" призвал россиян жить нормальной жизнью, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавируса.
Он констатировал, что эпидемия инфекции продолжается в России, однако это не значит, что граждане должны отвыкать от нормальной жизни. Поэтому Собянин призвал людей приспосабливаться к этой ситуации.
"Все равно должны приспосабливаться к этой ситуации и начинать жить нормальной жизнью", — отметил Собянин.
По состоянию на 4 июня, в Москве выявлено свыше 189 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели 94,7 тыс. пациентов, скончались — 2 749. Всего в России обнаружили свыше 441 тыс. случаев коронавируса.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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