Собянин обратился к россиянам с просьбой

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 24" призвал россиян жить нормальной жизнью, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавируса.

Он констатировал, что эпидемия инфекции продолжается в России , однако это не значит, что граждане должны отвыкать от нормальной жизни. Поэтому Собянин призвал людей приспосабливаться к этой ситуации.

"Все равно должны приспосабливаться к этой ситуации и начинать жить нормальной жизнью", — отметил Собянин.

По состоянию на 4 июня, в Москве выявлено свыше 189 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели 94,7 тыс. пациентов, скончались — 2 749. Всего в России обнаружили свыше 441 тыс. случаев коронавируса.