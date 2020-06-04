В Москве заработают ярмарки выходного дня 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в пятницу, 5 июня и в субботу, 6 июня в столице откроются ярмарки выходного дня.

Как сказал градоначальник телеканалу «Россия 24», говорить об уличных праздниках пока рано. Что касается ярмарок выходного дня или книжной ярмарки на Красной площади, то это большие торговые мероприятия, которые не вызовут столпотворения, считает мэр.

С 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений. Были открыты предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг. Жители городов могут выходить на прогулки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в столице планируется открыть порядка 3 тысяч летних кафе. В настоящее время рабочие уже начали монтаж конструкций.