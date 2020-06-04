В Москве появился новый тип пропусков 

Власти Москвы ввели новый тип электронного пропуска для передвижений по городу в условиях режима самоизоляции — для получения государственных услуг. Соответствующий указ размещен на сайте мэра и правительства Москвы.

Пропуск необходимо оформить для поездок по городу на транспорте с целью получения госуслуг в МФЦ. Он выдается сроком на один календарный день, количество пропусков в неделю не ограничено.

Как сообщал «Рамблер», в Москве до 14 июня действует режим самоизоляции, для поездок по городу требуются электронные пропуска. С 1 июня в столице были сняты ряд ограничений: открылись непродуктовые магазины, заработала часть сферы услуг. При этом в городе ужесточен масочно-перчаточный режим. Если раньше маски были обязательным условием посещения общественных мест, то теперь их необходимо носить и на улице.