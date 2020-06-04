По ее словам, к выходным в столицу придет антициклон. Это станет причиной того, что атмосферное давление повысится до нормы, уменьшится облачность, вероятность выпадения дождей сохранится в пятницу и по вечерам в субботу и воскресенье, а воздух прогреется настолько, что его среднесуточная температура превысит норму, — до примерно +10 градусов в ночь на субботу и около +21 градуса днем, а днем в воскресенье до примерно +24 градусов.

В течение следующей неделе температура в Москве превысит 30-градусную отметку. В понедельник и вторник прогнозируется до +28 градусов, а со среды — до +32 градусов. По ночам на будущей неделе температура будет подниматься до +14…+16 градусов.