Температура воздуха в Москве на этой неделе превысит климатическую норму, а на следующей — отметку в +30 градусов. Об этом главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова сообщила «Российской газете».
По ее словам, к выходным в столицу придет антициклон. Это станет причиной того, что атмосферное давление повысится до нормы, уменьшится облачность, вероятность выпадения дождей сохранится в пятницу и по вечерам в субботу и воскресенье, а воздух прогреется настолько, что его среднесуточная температура превысит норму, — до примерно +10 градусов в ночь на субботу и около +21 градуса днем, а днем в воскресенье до примерно +24 градусов.
В течение следующей неделе температура в Москве превысит 30-градусную отметку. В понедельник и вторник прогнозируется до +28 градусов, а со среды — до +32 градусов. По ночам на будущей неделе температура будет подниматься до +14…+16 градусов.
В середине мая, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето 2020 года в стране будет жарким, но неоднородным. По его словам, температура будет превышать норму не каждый день, а между регионами будет очень существенное различие.