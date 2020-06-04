Общение чиновников прошло 4 июня в формате селекторного совещания с участием губернаторов российских регионов и «руководителей федеральных органов исполнительной власти».

Участники конференции обсудили, как протекает и может ли повториться волна распространения коронавируса, каким образом можно увеличить количество тестов на заражение инфекцией, происходит выплата дополнительных пособий врачам в регионах, как будет происходить обратное перепрофилирование больниц после окончания эпидемии, а также как будет происходить снятие карантинных мер.