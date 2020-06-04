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Собянин провел совещание по снятию ограничений 

Павел Тиунов 7 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин провёл совещание с членами рабочей группы Госсовета на тему критериев, по которым будут приниматься решения относительно снятия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Общение чиновников прошло 4 июня в формате селекторного совещания с участием губернаторов российских регионов и «руководителей федеральных органов исполнительной власти».
Участники конференции обсудили, как протекает и может ли повториться волна распространения коронавируса, каким образом можно увеличить количество тестов на заражение инфекцией, происходит выплата дополнительных пособий врачам в регионах, как будет происходить обратное перепрофилирование больниц после окончания эпидемии, а также как будет происходить снятие карантинных мер.
Журналисты напомнили, что Сергей Собянин является руководителем рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, которая было образована по поручению президента России Владимира Путина.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Владимир Путин , АГН "Москва"
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