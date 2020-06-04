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Десятки деревьев повалены в Москве из-за аномальных дождей 

Newsru.com 10 минут назад
Москву накрыли аномальные дожди
Фото: РИА Новости
Около 50 деревьев было повалено в Москве за минувшие сутки. Причиной тому послужило размытие грунта аномально сильными дождями.
В результате падения деревьев получили повреждения более двух десятков автомобилей. Пострадавших среди жителей столицы нет, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника в Москве было ликвидировано несколько крупных скоплений дождевой воды. Самые крупные из них образовались на северо-востоке столицы.
Согласно прогнозам синоптиков, дожди в Москве будут продолжаться до конца недели. При этом температура воздуха будет расти и в воскресенье должна достичь 25-27 градусов.
Как писал NEWS.ru, в Гидрометцентре непогоду в столице объяснили столкновением тёплого и холодного фронтов в верхних слоях атмосферы.
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Новости Москвы , Интерфакс
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