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Собянин: «За каждую жизнь москвичей отвечать мне» 

ИА Regnum 1 час назад
Собянин: «За каждую жизнь москвичей отвечать мне»
Фото: РИА Новости
Принятые решения во время распространения коронавируса в Москве были в интересах жителей города и он не хочет перекладывать за них ответственность. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.
«Приоритетом принятия решений всегда были и будут интересы, жизнь и здоровье горожан», — сказал он.
По словам Собянина, в Москве «мнение горожан имеет решающее значение», и в этом заключается сила города. Однако «есть исключения», когда требуется принимать «безотлагательные решения» и брать ответственность.
«Мнений может быть много, но за каждую жизнь москвичей отвечать мне. И я не хочу эту ответственность перекладывать на других», — заявил мэр Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, соблюдение прав и интересов москвичей при применении указов главы столицы проверят эксперты и федеральные чиновники.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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