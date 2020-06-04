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Собянин пообещал уничтожить все данные цифровых пропусков 

ИА Regnum 1 час назад
Собянин дал обещание москвичам
Фото: РИА Новости
Собранные во время распространения коронавируса персональные данные москвичей будут уничтожены. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.
Он заверил, что в дальнейшем «все данные „Социального мониторинга“ и пропусков будут уничтожены».
«Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан», — уверен мэр Москвы.
Однако он считает, что электронные сервисы государственных услуг, удалённой работы и образования «инструменты получат мощный толчок в развитии», и неповоротливая машина государственного регулирования станет подвижнее.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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