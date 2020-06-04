В Москве «Аэроэкспресс» возобновляет все рейсы 

Шереметьево и Все отмененные поезда "Аэроэкспресс" во Внуково Домодедово будут восстановлены уже в этом месяце. Об этом заявили в пресс-службе компании-перевозчика. При этом проезд еще и подешевеет.

Как уже писала "РГ", "Аэроэкспресс" начал отменять рейсы, адаптируясь под аэропортовое расписание. Воздушный трафик из-за пандемии сократился местами на 90 процентов. В Шереметьево даже закрыли переход от зоны прибытия поезда к другим терминалам. Пользоваться железнодорожным экспрессом стало неудобно. Но с июня крупные авиакомпании стали восстанавливать рейсы, и загрузка воздушных гаваней снова увеличивается. "Аэроэкспресс" немедленно отреагировал.

С 8 июня восстанавливаются все рейсы в Домодедово. Поезда между Павелецким вокзалом и воздушным терминалом будут курсировать, как мы и привыкли, каждые полчаса с 6 до 23.30. С 15 июня снова будет действовать привычное расписание на Внуковском и Шереметьевском направлениях. С Белорусского вокзала в Шереметьево составы будут отправляться с получасовыми интервалами с 5.35 до 23.35, в обратную сторону — с 5.15 до 23.45. От Киевского вокзала до Внуково и обратно экспрессы пойдут с 7 до 23.00. Расписание всегда можно уточнить на aeroexpress.ru или в мобильном приложении "Аэроэкспресс".

В поездах до аэропортов усилена санитарная обработка. Составы проходят дезинфекцию трижды в день. В двухэтажных экспрессах работает автоматическая система обеззараживания воздуха, а в одноэтажных ежесуточно проводится обработка. Проезд станет дешевле с 15 июня. Стандартный билет будет стоить не 500, а 300 рублей. Бизнес-класс — 800 рублей вместо прежних 1500.