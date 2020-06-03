В Москве ветром повалено не менее 30 деревьев 

Свыше 30 деревьев повалено порывами ветра в разных районах Москвы , сообщает 3 июня РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах российской столицы.

По утверждению агентства, в данный момент уточняется информация о поврежденных автомашинах, хотя уже известно о повреждении минимум двух автомобилей.