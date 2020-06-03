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В Москве ветром повалено не менее 30 деревьев 

ИА Regnum 50 минут назад
В Москве ветром повалено не менее 30 деревьев
Фото: ТАСС
Свыше 30 деревьев повалено порывами ветра в разных районах Москвы, сообщает 3 июня РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах российской столицы.
По утверждению агентства, в данный момент уточняется информация о поврежденных автомашинах, хотя уже известно о повреждении минимум двух автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы о надвигающихся сильных дождях с грозой и об усилении ветра, порывы которого могут доходить до 17 м/с.
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Новости Москвы , Происшествия , МЧС , РИА Новости
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