Тестовое электронное голосование проведут в Москве

"Тестовое электронное голосование. Мы пока планируем его на ту неделю, которая будет после 12 июня", — сказал Костырко.

По его словам, позже планируется обсудить тестовые вопросы, и как будет выглядеть бюллетень для голосования.

"И предлагаем дать возможность всем желающим, у которых есть учетные записи на федеральном портале госуслуг, на московском портале услуг, принять участие, посмотреть, как это выглядит изнутри, и потом принять решение, интересно им будет поучаствовать в электронном голосовании или нет ", — сказал Костырко.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил на заседании ЦИК, что его ведомство готово к запуску на портале госуслуг электронной формы заявления для голосования по поправкам к Конституции РФ.