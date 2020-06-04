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Тестовое электронное голосование проведут в Москве после 15 июня 

РИА Новости и ещё 72 46 минут назад
Тестовое электронное голосование проведут в Москве
Фото: © Depositphotos / stockasso
Тестовое электронное голосование для подготовки к голосованию по поправкам к Конституции РФ планируется провести в Москве на неделе после июньских праздников, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании ЦИК РФ в четверг.
"Тестовое электронное голосование. Мы пока планируем его на ту неделю, которая будет после 12 июня", — сказал Костырко.
По его словам, позже планируется обсудить тестовые вопросы, и как будет выглядеть бюллетень для голосования.
"И предлагаем дать возможность всем желающим, у которых есть учетные записи на федеральном портале госуслуг, на московском портале услуг, принять участие, посмотреть, как это выглядит изнутри, и потом принять решение, интересно им будет поучаствовать в электронном голосовании или нет ", — сказал Костырко.
Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил на заседании ЦИК, что его ведомство готово к запуску на портале госуслуг электронной формы заявления для голосования по поправкам к Конституции РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Новости Москвы , Другое , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Максут Шадаев , Артем Костырко , Владимир Путин , Минкомсвязи РФ , Правительство Москвы , Центризбирком России
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