Защитные маски подешевели в Московском метрополитене на треть. Об этом в пресс-службе метро сообщили ТАСС.

12 мая, как сообщал «Рамблер», ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы стало обязательным. Нарушение грозит штрафом. Средства защиты можно купить на каждой станции метрополитена — в кассах, торговых павильонах и вендинговых автоматах. Ранее перчатки стоили 20 рублей, а маска — 30 рублей.

Сегодня в пресс-службе метро сообщили о снижении стоимости масок в кассах и павильонах до 20 рублей, а также о том, что в вендинговых автоматах метро, Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожных станций они подешевеют на столько же с 4 июня. В пресс-службе объяснили, что снизить цены на маски удалось, так как их производители и импортеры снизили закупочные цены.