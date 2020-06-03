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Изменилась стоимость масок в московском метро 

Артём Кульша 31 минуту назад
Защитные маски подешевели в Московском метрополитене на треть. Об этом в пресс-службе метро сообщили ТАСС.
12 мая, как сообщал «Рамблер», ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы стало обязательным. Нарушение грозит штрафом. Средства защиты можно купить на каждой станции метрополитена — в кассах, торговых павильонах и вендинговых автоматах. Ранее перчатки стоили 20 рублей, а маска — 30 рублей.
Сегодня в пресс-службе метро сообщили о снижении стоимости масок в кассах и павильонах до 20 рублей, а также о том, что в вендинговых автоматах метро, Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожных станций они подешевеют на столько же с 4 июня. В пресс-службе объяснили, что снизить цены на маски удалось, так как их производители и импортеры снизили закупочные цены.
«Московский метрополитен, в свою очередь, это сделал немедленно», — добавили там, назвав ношение масок и перчаток одной из главных мер защиты против коронавирусной инфекции COVID-19 и призвав пассажиров покупать их до прихода в транспорт.
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Новости Москвы , Видео , ИТАР-ТАСС
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