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Жизнь в гармонии с природой: ВДНХ приглашает на экопраздник 

Mos.ru и ещё 2 2 часа назад
ВДНХ приглашает на экопраздник
Фото: mos.ru. Евгений Самарин
Всемирный день окружающей среды и День эколога отмечают 5 июня. Главная выставка страны приготовила познавательную онлайн-программу для всех, кто любит природу и готов заботиться о ней.
ВДНХ отметит вместе с горожанами два праздника, посвященных природе и ее защитникам. На 5 июня приходятся Всемирный день окружающей среды и День эколога. По этому случаю главная выставка страны приготовила познавательную онлайн-программу. Интернет-пользователей ждут увлекательные мастер-классы, видеоэкскурсия, квесты и конкурсы. Они будут интересны как детям, так и взрослым.
«В этом году ВДНХ впервые отмечает Всемирный день защиты окружающей среды и День эколога в онлайн-формате. 5 июня участники праздничной программы познакомятся с обитателями «Городской фермы», научатся расписывать разные предметы для дома, создадут поделки и сувениры из природных материалов, а также проведут экологическую экспертизу», — сообщили в пресс-службе ВДНХ.
В 11:00 на странице «Городской фермы» в «Инстаграме» появится мастер-класс по изготовлению панно из природных материалов. Подписчикам расскажут, как с помощью простых канцелярских инструментов, а также веток, листьев и других экоматериалов создать оригинальное украшение для интерьера.
В 13:00 на официальной странице ВДНХ в «Одноклассниках» в прямом эфире пройдет экскурсия по «Городской ферме». Гости прогуляются по территории центра и увидят его многочисленных обитателей — зааненских, англо-нубийских и камерунских коз, альпака породы уакайа, айрширских коров и индийских коров зебу, карликовых кроликов, осликов, енотов-полоскунов, овец и многих других животных.
Зоолог расскажет о жизни зверей, их распорядке дня, питании, привычках, а также познакомит с малышами, появившимися на «Городской ферме» этой весной: зааненскими козлятами Ветерком и Звездочкой, ягненком и самым младшим детенышем центра — двухнедельным теленком зебу.
Эколого-просветительский центр «Пчеловодство» предлагает провести День эколога с Мосприродой. 5 июня в 09:00 на официальных страницах экоцентра в соцсетях «Инстаграм», «Фейсбук» и «В контакте» можно будет посетить мастер-класс «Листок жизни». Специалисты Мосприроды покажут, как с помощью акриловых красок, кисти, ножниц и альбомного листка преобразить однотонную вещь, например фартук, футболку или косынку. В процессе участники занятия узнают о многообразии природы Москвы.
В 13:30 начнется видеозанятие «Шерстяное чудо», посмотрев которое можно научиться мастерить необычные композиции из шерсти и пряжи без использования иголки и других специальных инструментов.
Фотографиями поделок, изготовленных на мастер-классах «Листок жизни» и «Шерстяное чудо», можно поделиться на своих страницах в «Инстаграме». А если сделать это до 11 июня, подписаться на страницы Мосприроды в соцсетях и отметить их на фото, указать в описании выполненной работы название мастер-класса и хештеги #Мосприрода, #ДеньЭкологасМосприродой, то можно побороться за призы. Победителями станут трое участников каждого мастер-класса. Результаты будут объявлены 15 июня в официальных аккаунтах Мосприроды в соцсетях.
Также на страницах экоцентра «Пчеловодство» в соцсетях в 12:30 пройдет квест для детей «Пчелка Майя проводит экологическую экспертизу». Ребятам вместе с героиней предстоит решить несколько загадок и головоломок: понять, что не так с озером, разгадать все экологические знаки, составить и расшифровать анаграммы.
Всемирный день окружающей среды был провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 году. Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году.
День эколога учредил Президент России в 2007 году. Это профессиональный праздник российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов. Он приурочен к Всемирному дню окружающей среды.
ВДНХ — это уникальное общественное пространство с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь ВДНХ — более 325 гектаров. В 2019 году выставку посетили 33 миллиона человек.
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