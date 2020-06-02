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Сергей Собянин обсудил ситуацию с COVID-19 с главами мировых мегаполисов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Собянин обсудил ситуацию с COVID с главами мегаполисов
Фото: vk.com/mossobyanin / Официальная страница Сергея Собянина ВКонтакте
Международный онлайн-саммит «Вместе мы выстоим: большие города против #covid19» с участием глав мировых мегаполисов открылся во вторник, 2 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице ВКонтакте.
По его словам, главной темой обсуждения стала пандемия коронавирусной инфекции.
— В эти дни мы все переживаем похожие эмоции. Действительно, коллеги говорили примерно об одном и том же: Никто не знает, когда закончится пандемия — надо привыкать к новой реальности. Гражданская ответственность. Развитие пандемии во многом зависит от нашего поведения: как мы соблюдаем дистанцию, носим ли средства индивидуальной защиты, — отметил глава города.
Как добавил мэр, ситуация с COVID-19 заставила по-другому взглянуть на систему здравоохранения. Крупным городам, по мнению Собянина, необходимо развивать цифровую инфраструктуру. Лидерам мегаполисов следует объединяться для решения общих проблем.
Мэр Москвы напомнил, что в городе смогли отложить пик заболеваемости и исследовать опыт зарубежных стран в борьбе с инфекцией. Также в столице создали масштабный коечный фонд и обеспечили стопроцентную доступность медицинской помощи для пациентов. При этом транспортная сфера и ряд магазинов не прекращали работу, а в режиме поэтапного снятия ограничений предприятия оперативно возвращаются в привычный ритм.
— По итогам встречи решили с коллегами оперативно делиться информацией о способах борьбы с инфекционными болезнями. И опытом по выходу из экономического кризиса, — заключил Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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