Названы районы Москвы с дешевым вторичным жильем 

В пределах «старой» Москвы (без учета предложений на присоединенных территориях) вторичное жилье по минимальным ценам продается в Зеленограде — квадратный метр здесь в среднем оценивается в 117 тысяч рублей, следует из обзора, опубликованного на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

На втором месте по уровню ценовой доступности в Москве — квартиры в Западном и Восточном Бирюлево, где «квадрат» стоит 127,6 тысячи рублей. Третье место разделили Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомский район и Некрасовка — там средняя стоимость «вторички» — чуть больше 128 тысяч за квадратный метр.

В десятку локаций с дешевым неновым жильем также попали районы Южное Бутово, Лосиноостровский, Ярославский, Внуково , Ново-Переделкино, Братеево, Зябликово, Восточный, Новокосино, Люблино, Вешняки и Выхино-Жулебино. Средняя цена «вторички» в них составляет от 132 тысяч до 144,5 тысячи рублей. Самым дорогим с точки зрения стоимости квартир в свою очередь назван район улицы Остоженки — местный «квадрат» стоит 408,5 тысячи рублей.

Ранее, в мае, стало известно, что в период действия режима самоизоляции наиболее активными покупателями квартир в Москве стали представители молодого поколения (25-40 лет) — их доля на вторичном рынке жилья увеличилась с 55 процентов в феврале до 80 процентов к концу весны. По наблюдениям риелторов, молодежь готова приходить на просмотры квартир, несмотря на риск заражения коронавирусом.