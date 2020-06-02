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Названы районы Москвы с дешевым вторичным жильем 

Lenta.ru 32 минуты назад
Названы районы Москвы с дешевым вторичным жильем
Фото: ТАСС
В пределах «старой» Москвы (без учета предложений на присоединенных территориях) вторичное жилье по минимальным ценам продается в Зеленограде — квадратный метр здесь в среднем оценивается в 117 тысяч рублей, следует из обзора, опубликованного на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
На втором месте по уровню ценовой доступности в Москве — квартиры в Западном и Восточном Бирюлево, где «квадрат» стоит 127,6 тысячи рублей. Третье место разделили Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомский район и Некрасовка — там средняя стоимость «вторички» — чуть больше 128 тысяч за квадратный метр.
В десятку локаций с дешевым неновым жильем также попали районы Южное Бутово, Лосиноостровский, Ярославский, Внуково, Ново-Переделкино, Братеево, Зябликово, Восточный, Новокосино, Люблино, Вешняки и Выхино-Жулебино. Средняя цена «вторички» в них составляет от 132 тысяч до 144,5 тысячи рублей. Самым дорогим с точки зрения стоимости квартир в свою очередь назван район улицы Остоженки — местный «квадрат» стоит 408,5 тысячи рублей.
Ранее, в мае, стало известно, что в период действия режима самоизоляции наиболее активными покупателями квартир в Москве стали представители молодого поколения (25-40 лет) — их доля на вторичном рынке жилья увеличилась с 55 процентов в феврале до 80 процентов к концу весны. По наблюдениям риелторов, молодежь готова приходить на просмотры квартир, несмотря на риск заражения коронавирусом.
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Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково
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