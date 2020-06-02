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Рекордное количество пассажиров зафиксировали в метро и МЦК с начала апреля 

Вечерняя Москва и ещё 3 1 час назад
Рекордное число пассажиров зафиксировали в метро и МЦК
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Как уточняется, число поездок за сутки составило 2,34 миллиона. Это на 22 процента больше, чем 25 мая.
Больше всего пассажиров наблюдалось на станциях, находящихся рядом со строительными объектами, офисами, автомобильными станциями, объектами здравоохранения и магазинами.
В частности, количество поездок на станции «ЦСКА» увеличилось на 73 процента, на станции МЦК «Балтийская» — на 59 процентов, на станции подземки «Дубровка» — на 54 процента, а на «Охотном ряду» — на 52 процента.
Напомним, что при передвижении в общественном транспорте пассажиры обязаны надевать медицинскую маску и перчатки. Также при себе важно иметь цифровой пропуск с указанным в нем номером проездного билета или социальной карты.
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Новости Москвы , ЦСКА
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