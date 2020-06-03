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В Москве коронавирус подтвердили еще у 1842 человек 

Моя Москва.онлайн и ещё 33 43 минуты назад
В Москве коронавирус подтвердили еще у 1842 человек
Фото: Моя Москва.онлайн
Более половины новых пациентов — люди младше 45 лет.
В столице за последние сутки подтверждено 1 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на оперативный штаб.
Отмечается, что среди заболевших 46% москвичей в возрасте от 18 до 45 лет.
Согласно данным оперативного штаба, коронавирусной инфекцией заболели 32,9% граждан в возрасте от 46 до 65 лет и 9,5% — от 66 до 79 лет.
Коронавирус подтвердили еще у 4,9% людей старше 80 лет.
Уточняется, что 6,7% среди новых заболевших составляют дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди уже находятся под медицинским наблюдением.
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Новости Москвы , Общество , АГН "Москва"
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