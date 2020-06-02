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На выездах из Москвы сняли коронавирусные посты 

Мослента 1 час назад
На выездах из столицы сняли коронавирусные посты
Фото: Мослента
В столице сняли все посты на выездах из города, которые были выставлены в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Telegram-канал «Московские новости».
Как отмечает издание, на посты предназначались для того, чтобы разворачивать водителей, направлявшихся в город без пропусков и уважительных причин. По данным Telegram-канала Baza, на выездах остались лишь те заслоны, которые были выставлены еще до объявления режима ограничений. При этом пропускной режим в Москве все еще сохраняется.
27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ослаблении режима самоизоляции. Он предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер. Однако с 1 июня также будет усилен масочный режим, поэтому жителям столицы обязательно надо надевать перчатки и маски. Кроме того, горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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