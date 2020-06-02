На выездах из столицы сняли коронавирусные посты

В столице сняли все посты на выездах из города, которые были выставлены в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Как отмечает издание, на посты предназначались для того, чтобы разворачивать водителей, направлявшихся в город без пропусков и уважительных причин. По данным Telegram-канала Baza, на выездах остались лишь те заслоны, которые были выставлены еще до объявления режима ограничений. При этом пропускной режим в Москве все еще сохраняется.